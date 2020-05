Caressa: “Playoff e playout in Serie A? Bisogna stabilire subito due cose”

Durante la trasmissione radiofonica Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sugli eventuali playoff e playout in Serie A nel caso in cui non si potesse portare a termine il campionato:

“Secondo me bisogna stabilire subito distanza di punti massima per fare i playoff. Deve esserci un limite ad esempio di 12 punti tra prima e quarta dando il vantaggio a chi è in testa, partita secca. Devi dare ora una regola sui punti di distacco e sulla modalità”.