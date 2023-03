Mancini: “Italia, puoi fare meglio. Retegui? È un goleador, ma in cinque giorni…”

Siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato perché in certe partite c'è tanto da perdere e poi possono mettersi male. Il gioco non è stato un granché. Roberto Mancini ha parlato della vittoria contro Malta nella gara di qualificazione agli Europei: «Siccome possiamo fare meglio dobbiamo fare meglio, al di là del risultato che è importante», ha aggiunto il tecnico.

«Non possiamo lavorare, non abbiamo tempo per fare quasi niente. Il centrocampo secondo me non è un problema, c'erano giocatori che oggi non avevamo ma torneranno. Abbiamo bisogno anche dei gol dei centrocampisti, sicuro. Frattesi è un giocatore importante mi spiace non abbia giocato», ha spiegato.