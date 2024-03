Allegri ha dato il quarto posto ad inizio anno ed era ben chiaro: ad un certo punto si sono trovati a tiro l'Inter e lui si è convinto che si potesse fare qualcosa in modo miracoloso. Ha però continuato a dire che l'obiettivo fosse quello, dicendolo anche alla squadra: poi il tracollo dopo Empoli e Inter. I giocatori si erano convinti di poter fare un passo in più: hanno cambiato le aspettative e poi si sono trovati davanti all'impossibilità di lottare con l'Inter, che è più forte e sta facendo un campionato assurdo. Questo cambiamento ha variato certi tipi di relazioni: lo vedo nel nervosismo in campo, negli sguardi dei giocatori e in alcune insofferenze. E questo nervosismo deriva dal fatto che l'obiettivo che era nella testa dei giocatori è diventato irraggiungibile".