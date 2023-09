Caressa e Zazzaroni: “L’Inter vince ad Empoli”. Ma pronostico diverso per Inter-Sassuolo

A Radio Deejay, Zazzaroni e Caressa si sono lanciati nei pronostici di Empoli-Inter in programma domani e di Inter-Sassuolo

Momento pronostici a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa questa volta sono concordi sul risultato finale di Empoli-Inter mentre la pensano diversamente su Inter-Sassuolo.

Secondo Caressa e Zazzaroni, l'Inter vincerà contro l'Empoli mentre ci sono due pronostici diversi per Inter-Sassuolo. Secondo Caressa, la sfida tra nerazzurri e neroverdi finirà in parità, mentre Zazzaroni opta per la vittoria dell'Inter.