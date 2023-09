Ravezzani: “Allegri non può dire che la Juve è solo da quarto posto perché…”

"Le operazioni più costose sono state fatte dietro sua specifica richiesta. Era partito per vincere subito"

Intervenuto sul proprio account Twitter, Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha voluto commentare le parole di Allegri in merito al fatto che l'obiettivo della Juventus sia entrare tra le prime 4:

"Allegri non può dire dopo due anni (e 3 mercati fatti per accontentarlo) che la Juve è solo da quarto posto. Le operazioni più costose (Pogba, Vlahovic, Locatelli, lo stesso Di Maria) sono state fatte dietro sua specifica richiesta. Era partito per vincere subito. E ora?"