Caressa e Zazzaroni sicuri: “L’Inter non vince a Napoli”. Ecco i due pronostici

Per Zazzaroni e Caressa, l'Inter non uscirà con i tre punti dalla trasferta del Maradona contro il Napoli domani

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club in merito a Napoli-Inter, match valido per la terzultima giornata di campionato. Secondo Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, l'Inter non vincerà al Maradona.