Zazzaroni controbatte: "Ma lo faceva anche l'anno scorso". Caressa chiosa così: "Lo faceva anche Gasperini. Se non fosse stato Gasperini ma si fosse chiamato Gasperson come lo chiamano ogni tanto, secondo me il suo lavoro gli sarebbe stato riconosciuto di più. Glielo ha riconosciuto anche Guardiola da questo punto di vista. Quest'anno gioca un calcio diverso ma alcune cose che si vedono quest'anno come il ritorno dell'uno contro uno in fase difensiva si deve a lui".