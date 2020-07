Era tra i più attesi per la notizia che ha scosso la vigilia: Marcelo Brozovic, dopo il ritiro della patente nella notte tra venerdì e sabato, è sceso in campo lunedì contro il Torino, disputando una buona prova che ha aiutato l’Inter a cogliere tre punti che garantiscono, ad oggi, il secondo posto: “Forza ragazzi, grande carattere per una vittoria importante! Avanti così!”, il commento di Brozo su Instagram.