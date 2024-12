Inizia a prenderci gusto e questa volta si è andato a prendere meritatamente il caldo abbraccio di San Siro. Con il colpo di testa vincente contro il Como, Carlos Augusto ha realizzato due gol nelle ultime due partite giocate in Serie A con l'Inter. L'esterno brasiliano sta diventando l'arma in più anche in fase offensiva.

Terzo centro in nerazzurro per il difensore ex Monza, approdato ad Appiano Gentile nell'estate del 2023. Un jolly prezioso, in grado di giocare sia come esterno a tutta fascia che come braccetto di sinistra.