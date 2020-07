Udinese, Carnevale: “Musso? Per me è l’erede di Handanovic. De Paul molto forte e…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’osservatore dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul e Juan Musso, due dei migliori giocatori della rosa friulana:

“De Paul? L’abbiamo apprezzato anche ieri sera, anche con l’Argentina gioca davanti alla difesa. Io l’avevo preso per altri ruoli ma ieri sera ha convinto anche me in quella posizione, prestazione super. Lui è un piccolo fuoriclasse: ha piedi, fantasia, estro, è molto molto forte”.

MUSSO – “L’erede di Handanovic per me, lui è già forte, deve smussare qualcosina ancora ma è un giocatore da big”.