Ag Musso: “In Italia molti rumors, si è parlato anche di Inter. La verità è che…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vicente Montes, agente di Juan Musso, profilo accostato anche all’Inter del futuro:

“La partita di ieri racconta la storia recente dell’Udinese delle ultime gare: gioca bene, meglio rispetto all’inizio, ma concretizza e poco e non è nemmeno molto fortunata. Ieri per esempio De Paul poteva dare la vittoria alla squadra e poi nell’azione successiva il Napoli trova il vantaggio con quel sinistro pazzesco di Politano. La squadra ha giocato bene e Musso ha fatto la sua buona prestazione. Nel finale era molto arrabbiato per via del gol subito e per il fatto che lui non poteva farci proprio nulla. In Italia ci sono molti rumors su di lui, si parla di Inter, Napoli e anche Milan. In Inghilterra si dice del Watford e anche in Spagna parlano dell’Atletico Madrid che lo segue con interesse e ci punterebbe se partisse Oblak. La verità è che è presto e che in questo momento pensa solo all’Udinese e alla salvezza. Quel che è certo è che Juan progetta una carriera internazionale molto importante e vuole fare il salto di qualità. Recentemente ho parlato col Benfica, ma credo che Juan in questo momento costi troppo per loro: ci vogliono tanti soldi per convincere Pozzo a cederlo”.

SE ARRIVA UNA BIG COME INTER O MILAN? – “Dovranno essere tutti d’accordo, loro con Pozzo e noi con le società. Lo sappiamo come è trattare con la famiglia Pozzo, i prezzi dei grandi portieri sono cresciuti tanto almeno prima del Covid e quindi bisognerà pagarlo bene, ma se arriva un’offerta importante si potrebbe iniziare a parlare, di certo Pozzo non è uno che tarpa le ali ai suoi gioielli. C’è stata qualche richiesta dalla Spagna di club non di prima fascia, io sinceramente credo che Juan Musso sia già pronto per un grandissimo club”