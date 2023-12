Carragher: “Onana? Col Galatasaray prestazione inaccettabile. Se un portiere della Primavera…”

Inizio di stagione complicato per André Onana. Nel pareggio dello United in casa del Galatasaray, due gol sono frutto di due papere dell'ex portiere dell'Inter. Tante le critiche per il camerunese, non è stato tenero nemmeno Jamie Carragher: "La prestazione in Turchia contro il Galatasaray è stata inaccettabile per un portiere del Manchester United. A livello personale, mi dispiace per lui".