Carragher spavaldo: “Champions, se il City arriva in finale nessuna chance per le milanesi”

Jamie Carragher è sicuro: se il Manchester City dovesse eliminare il Real in semifinale, vincerà la Champions. Per l'ex difensore inglese sia Inter che Milan non avrebbero nessuna possibilità di battere la squadra di Guardiola a Istanbul. "Tutto dipenderà dalla semifinale contro il Real Madrid".

"Sull’altro lato del tabellone sia Inter che Milan non hanno nessuna chance in finale. Il City non avrebbe nessun problema contro di loro. Per me il City è più forte anche del Real, ma il Real ha questa cosa in Champions, si trasforma".