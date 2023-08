Il centrocampista classe 2003, prodotto del settore giovanile nerazzurro, nella prossima stagione giocherà in Championship

Cesare Casadei giocherà anche nella prossima stagione in Championship: l'ex centrocampista dell'Inter, classe 2003, dopo l'esperienza al Reading si trasferirà in prestito al Leicester. Operazione definita, con il Chelsea che ha preferito mandarlo a giocare nella seconda divisione inglese anzichè rimandarlo in Italia: domani arriverà l'ufficialità.