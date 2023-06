Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così della crescita di Cesare Casadei: "Championship campionato durissimo quasi come la Premier"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de La Stampa, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così della crescita di Cesare Casadei: «Casadei mi aveva impressionato durante gli stage a Coverciano: ha avuto la fortuna di andare in Inghilterra e giocare in una squadra, il Reading, di Championship, campionato durissimo quasi come la Premier».