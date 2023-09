Casarin: “Derby corretto anche per merito di Sozza: atteggiamento sicuro e…”

"Non si sono viste pertanto proteste di gruppo, nemmeno in occasione del rigore concesso all’Inter per contatto di Theo su Lautaro"

"Il derby di Milano affidato al giovane arbitro Sozza, abitante a Seregno in provincia di Monza-Brianza, ma nato a Milano. Arbitro, già internazionale, che Rocchi cerca di far crescere con rapidità allo scopo di allargare il gruppo degli arbitri in grado di far fronte alle gare più importanti. L’obiettivo finale è che le squadre possano incontrare, nel corso del campionato, un numero elevato di fischietti diversi. Durante la gara Sozza ha mantenuto in campo un atteggiamento sicuro rispondendo a qualche domanda dei calciatori. Non si sono viste pertanto proteste di gruppo, nemmeno in occasione del rigore concesso all’Inter per contatto di Theo su Lautaro. Quindi gara corretta anche per merito del buon Sozza".