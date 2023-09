Inter, Thuram ‘alla Lukaku’ e Mkhitaryan eroi del derby: “Accomunati da questo aspetto”

Gli eroi del derby vinto per 5-1 dall’Inter di Simone Inzaghi: il Corriere dello Sport fa questi due nomi in particolare

Gli eroi del derby vinto per 5-1 dall’Inter di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport fa due nomi in particolare tra i nerazzurri, dopo aver elogiato la prova di squadra naturalmente. “Il primo deve aver bevuto l’elisir della giovinezza. Al secondo, invece, è bastato un derby per far dimenticare Lukaku. Mkhitaryan, 34 anni compiuti, e Thuram sono stati gli eroi della quinta stracittadina consecutiva vinta dall’Inter. Per l’armeno sta diventando un’abitudine, visto che prima della doppietta (più assist) di ieri sera aveva messo la sua firma anche sul primo Euroderby di Champions. Un guaio muscolare, nel secondo, gli aveva poi tolto la maglia da titolare a Istanbul. Con la nuova stagione, però, ecco che l’ex-Roma si è ripreso il posto, ripagando appieno la fiducia di Inzaghi.