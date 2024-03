Caso Acerbi-Juan Jesus, Buffon: “Stadio non è zona franca, l’errore…”

Buffon ha raccontato di aver staccato del tutto da ogni attività sportiva dopo l’addio al calcio: «Ero arrivato alla saturazione». Adesso è concentrato sulla missione di capo delegazione dell’Italia, un ruolo che in precedenza è stato di Gigi Riva e Gianluca Vialli: «Avevo un rapporto molto stretto sia con Riva che con Vialli. L’idea di prendere il loro testimone per me è stato un orgoglio. Sono due miti per come sono stati calciatori e per il modo di vivere la vita. Cercare di poterli fare rimpiangere il meno possibile mi responsabilizza molto». Infine un elogio a Jannik Sinner che ha incontrato la Nazionale negli Stati Uniti: «È consapevole di essere un campione, ma vive tutto con la semplicità di chi sa di non fare niente di speciale, se non mettere in campo quello che madre natura gli ha dato e lui ha migliorato con il lavoro»", si legge.