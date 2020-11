Inter, da verificare le condizioni di Kolarov. Col Torino possibili rotazioni in difesa

Aleksandar Kolarov ha lasciato anzitempo il ritiro della nazionale serba su richiesta dell’Inter. L’ex Roma non è al meglio e le sue condizioni verranno controllate nelle prossime ore in vista della sfida con il Torino. Spiega il Corriere dello Sport: “Il serbo ha fatto una toccata e fuga in nazionale, per il play-off decisivo verso l’Europeo, nonostante la forma fisica non ottimale. Il difensore – che infatti non è sceso in campo contro la Scozia – ha fatto rientro a Milano da due giorni, ma bisogna verificarne la tenuta fisica prima di ipotizzare la sua presenza in Inter-Torino. Possibili rotazioni anche in difesa, pensando al successivo impegno di Champions League. Preservare Kolarov, che aveva già saltato l’Atalanta dopo la panchina di Madrid, può essere un’ipotesi. Così salgono le quotazioni di Ranocchia”.