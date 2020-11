Kolarov, ordine Inter alla Serbia: vietato schierarlo contro la Scozia. E lui è già a Milano

L’Inter si fa sentire. Stanca di infortuni e contagi durante il periodo delle nazionali, il club nerazzurro ha voluto usare la forza con la Serbia riguardo all’impiego di Aleksandar Kolarov. Il giocatore non aveva preso parte alla trasferta di Bergamo a causa di un lieve infortunio, ma la Serbia aveva deciso di convocarlo comunque. Ma dall’Inter, riporta Mozzart Sport, è arrivato un ordine chiarissimo: vietato impiegarlo nella partita contro la Scozia.

Ecco spiegato dunque il motivo del suo mancato utilizzo. “Il giocatore non ha voluto entrare in conflitto con il club dal quale riceve il suo stipendio e l’Inter semplicemente non voleva rischiare che l’infortunio si ripetesse, né era particolarmente interessata al risultato della Serbia”, si legge. Kolarov, conclude il portale, ha già dunque ricevuto il permesso dalla federazione serba per tornare in Italia.