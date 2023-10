Caso scommesse, la procura: no evidenze su El Shaarawy, Casale e Gatti

Non ci sono evidenze da parte della procura di Torino in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse dei tre giocatori

Non ci sono evidenze da parte della procura di Torino, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie, in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme on line illecite dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, del difensore della Juve Federico Gatti e del difensore della Lazio Nicolò Casale, gli ultimi nomi rilanciati in queste ore da Fabrizio Corona.