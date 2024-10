Caso ultras: carte indagine arrivate in Commissione Antimafia

La Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, aveva avanzato la richiesta degli atti in coincidenza con l'esplosione della vicenda che ad inizio ottobre portò a 19 arresti, decapitando le tifoserie organizzate di entrambe le società milanesi. Nei giorni scorsi, in un'intervista a La Stampa si è parlato di una Comitato per la questione stadi. Il capogruppo del PD, Walter Verini, aveva detto: «La presidente della Commissione Chiara Colosimo mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta. È dunque probabile che dopo la lettura delle carte si procederà alle audizioni dei presidenti dei club milanesi e delle persone utili alla ricostruzione della vicenda».