Il Comitato sarà specializzato nella questione Curva e cercherà di affrontare la questione delle infiltrazioni mafiose nel calcio, verrebbero affrontati il tema della criminalità negli stadi, i rapporti con la criminalità organizzata, si cercherebbero le soluzioni per arginare questi fenomeni. «Non è un problema solo di Milano. È noto che in moltissimi stadi italiani c'è questa situazione, in un connubio pericolosissimo tra ultrà, criminalità e criminalità organizzata. E le società spesso chiudono gli occhi. La Commissione antimafia accende un faro sul problema e il Comitato, dopo le audizioni può avanzare, magari dopo sei mesi di attività, delle proposte al Parlamento per liberare il calcio dalla criminalità organizzata che non ha niente a che fare con il calcio, ma è solo delinquenza».