«Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre più persone perché penso che ci siano tanti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere qualcuno in più che questa storia deve finire». Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato così in un'intervista rilasciata al TG1 soffermandosi sulla guerra in Palestina. Ma ha avuto modo anche di parlare della telefonata ad Inzaghi per quanto aveva detto sugli ultras: "Io rispondo a tutti, ma poi so anche chiudere la chiamata", era stato il senso delle sue parole.

In queste ore è stato raccontato che il CT ha chiamato l'allenatore dell'Inter che si era sentito tirare in causa dato quanto accaduto con gli ultras sui biglietti della finale per la finale col Manchester, questione che il tecnico nerazzurro ha avuto modo di chiarire parlando con gli investigatori in una deposizione dei giorni scorsi. «Io non ho da chiarire niente a nessuno, ho soltanto risposto per quello che mi riguarda, per come mi comporto io in queste situazioni», ha concluso.