"I dati confermano che l'Inter ha due squadre forti e può vincere il campionato. Ha 24 giocatori uno più forti dell'altro. Questo conferma quello che dicevo, che l'Inter ha due squadre. Ha fatto risultati striminziti in Europa, però ha due squadre, chi metti metti, fa la prestazione perché sono forti. Se Inzaghi fa queste scelte ed è quarto in Champions, e senza imprevisti arriverà nelle prime 8, questo vuol dire che Inzaghi è stato bravo, credibile e si è preso rischi. Quando la gente si prende rischi, va premiata e lui è stato premiato. Fino ad oggi è così. Poi come diceva Raul o anche Kroos, dagli ottavi in poi il Real Madrid gioca. Voglio vedere che Inter vedremo dagli ottavi in poi"

Taremi

"Taremi sa giocare a calcio? Non sono d'accordo. Taremi è questo, corre tanto, si sacrifica, è questo tipo di giocatore. Non mi aspettavo né più né meno. Non mi piace come giocatore. A me piace Arnautovic, merita più minuti. Detesto che tanta gente fischia, lo critica ma è un giocatore forte, vero, sa giocare a calcio, ha personalità, merita più minuti. Ovviamente quando stanno bene Lautaro e Thuram, giocano loro. Lautaro è un campione, Thuram sta facendo prestazioni allucinanti. Quando loro devono riposare, deve giocare Arnautovic. La mia impressione è che vogliono mettere Taremi in vetrina per fare plusvalenza l'anno prossimo"