"Sciabolata di 50 metri, come cazzo fa ad essere assist?", dice Antonio Cassano in merito all'assist di Bastoni per Lautaro con lo Sparta

A Viva El Futbol si è discusso anche del valore di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, in seguito al commento di un fan che ha sottolineato come CR7 abbia fornito oltre 200 assist ai compagni nel corso della sua carriera.

Antonio Cassano, nel suo discorso, ha voluto evidenziare come gli assist di Messi siano diversi. E, per farlo, ha citato anche l'assist di Bastoni per Lautaro in Sparta Praga-Inter: