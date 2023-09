Cassano fa Mourinho a pezzi: “Poche idee, confuse, e tanto culo. A Roma lo schifo”

Uno sfogo clamoroso. Antonio Cassano va all'attacco di Mourinho sulla BOBO TV e non lascia scampo al tecnico giallorosso che accusa di fare un calcio 'schifoso' a suo dire. «Non ce l'ho come persona con Mourinho. Ma devo dire quello che penso, non butto fumo negli occhi della gente. Mi hanno rotto il caz** per due anni sull'allenatore e per quello che dicevo. Ma ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa. La gente della Roma si vende l'anima per la squadra e io lo so benissimo. Lui si è accattivato la simpatia dando tanto fumo alla gente, ma se semini vento raccogli in tempesta. Sono due anni, la società ha speso tanto, e lui fa figure di merda con la Salernitana», ha sottolineato l'ex attaccante.