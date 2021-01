Cassano: “In Italia solo 4 squadre fanno calcio. Se avrò la possibilità di fare il ds…”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di alcune tematiche sulla Serie A:

“Solo quattro squadre fanno calcio in Italia, sono l’Atalanta, il Verona, la Roma e il Sassuolo, gli altri fanno come se fossero scapoli e ammogliati”.

ATALANTA – “Non si può parlare di “solo fisicamente” per l’Atalanta. Se parliamo di “fisicamente”, l’Inter deve dare 10-0 a tutte. Si parla di ritmo con l’Atalanta, aveva ragione Guardiola quando ha detto che giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista”.

DS – “Io vorrei fare il ds, se prendo un allenatore e fa 0 vittorie, me ne vado via io. Ti faccio la squadra io, la responsabilità cade spesso sull’allenatore, ma diamo responsabilità a chi prende l’allenatore e anche i giocatori. L’allenatore è l’ultimo dei problemi, il merito va ai giocatori, il demerito agli allenatori. In Italia succede spesso e volentieri. Se avrò l’opportunità di fare il ds, mi faccio cacciare e lo dico al presidente, la responsabilità è mia”.

ALLEGRI E SARRI – “Perché chi ha fatto il miglior calcio in Italia negli ultimi 10 anni e chi ha vinto più in Italia negli ultimi 10 anni non hanno ancora un club? E perché in Italia ci sono solo due allenatori stranieri? Pensiamo sempre alle minestre riscaldate, uno è Fonseca, uno è Juric che è un quasi italiano”.