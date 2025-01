Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del momento del Milan. Dalla lite tra Conceiaçao e Calabria, partendo dall'esonero di Fonseca. "Il Milan con Fonseca aveva scelto giusto, aveva preso un allenatore di altissimo livello che fa un calcio da Milan. Adesso non posso giudicare Conceiçao, sicuramente avevano un allenatore che parlava bene, comportamenti corretti. È stato trattato di merda dalla maggior parte della stampa e dalla maggior parte dei giocatori che oggi stanno rompendo i coglioni anche a Conceiçao. Con Fonseca potevi dire che soffri tanti, che la squadra più lunga, però giocavi un tipo di calcio offensivo e di qualità, oggi giochi un calcio alla 'carlona'. In un mese ho visto di tutto e di più, poi il culo ti dà in faccia e arrivi in un giorno dove la partita con la Juve potevi perdere 5-0 e la vinci, con l'Inter perdi 2-0 e poi la ribalti in 20 minuti, il culo ti va dalla parte tua e vinci".