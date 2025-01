"Non sarà una gara semplice, anche il Monaco non ha esattamente una difesa irreprensibile: 10 gol subiti in Champions, solo due gare su sette chiuse con la porta inviolata. Magari è l’occasione buona, per Lautaro e compagni, di mettere una marcia elevata con la fase offensiva anche in Europa. In fondo, basterebbe continuare a seguire Lautaro: sei gol nelle ultime otto partite sono il marchio di fabbrica di un giocatore che ha cambiato passo. E di solito, quando l’argentino imbocca quella strada, poi è difficile che si fermi. È una valutazione di cui Inzaghi non può non tener conto. Tra Monaco e derby, l’Inter si gioca tanto: attaccare senza fare troppi calcoli è sempre stata la via scelta del tecnico nerazzurro, quando l’ha abbandonata (leggi Leverkusen) non è andata bene. E allora mettere in moto la macchina è l’unica soluzione: il divertimento è assicurato, molto spesso l’indirizzo porta anche al risultato. L’Inter non vuole mollare nulla", aggiunge Gazzetta.