Cassano: “Conte doveva passare col Milan, in Europa floppa sempre. Mi chiedo se…”

"Conte ha sempre fatto benissimo in campionato, non ha mai passato gli ottavi in Champions. Non mi piace la sua idea di gioco, anche se porta risultati in campionato. Con Juve, Chelsea, Inter e Tottenham non ha mai fatto bene in Europa. Mi chiedo se sia un allenatore top in Europa o un grande allenatore a tappe. Col Milan doveva passare, prendere 15 mln a stagione e fa fatica a far fare gli step alla sua squadra"