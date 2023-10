Cassano critica Leao: “Sbaglia sempre la giocata”. Arriva la risposta del giocatore

Antonio Cassano, nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv, ha criticato duramente la prestazione di Rafa Leao contro il Borussia Dortmund. "Leao ha fatto due-tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta e non rientra. Zero assist, zero gol, sbaglia la giocata decisiva. Leao fa qualche sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta".