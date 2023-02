Cassano: “Allegri, hai pareggiato contro una di B e parli. A Sky non ce l’hanno una dignità?”

"Quando Adani parlava di servi, leccaculo, cagasotto, mi chiedo come sia possibile rispondere così a Sky. Caro Allegri, sei tu che hai parlato di 1-0 ogni volta. Ma mi chiedo: un minimo di dignità per i giornalisti c'è? De Grandis si è cagato sotto e nessun altro in studio si è azzardato a dire qualcosa. Allegri, ma come ti permetti? Hai fatto una partita oscena contro il tredicesimo club della Ligue 1, un solo giocatore buono, Blas, e tutti gli altri giocatori farebbero fatica a giocare in Serie B. Non ho capito nulla di quello che ha detto a Sky Allegri, c'era anche Del Piero che non ha detto nulla. A Sky nessuno si azzarda a dire niente, io sono orgoglioso del mio amico Adani che ha detto quello che pensava"

"Allegri si nasconde sempre dietro alle amicizie e ai giornalisti. Mi fa rabbrividire una cosa: Sky è una delle TV più importante al mondo. Federico Ferri è passato dal fare il bordocampista a fare il direttore: vuoi dire a De Grandis, ai Di Bello, ai Condò che non si capisce che ruolo abbiano di essere loro stessi e fare le domande liberamente. A Sky c'è gente veramente inutile, a livello di piattaforma è il top ma stride il fatto che ci siano degli incompetenti, menefreghisti o gente che non studia e che vuole tenersi il culo parato per non rischiare nulla. Questo significa servilismo. Anche senza un euro, vivrei con la dignità di potermi guardarmi allo specchio. Tanta gente va in TV e non dice nulla. Del Piero può avere un minimo di carattere per fare una domanda ad Allegri? Come mai da due anni non c'è una partita decente della Juventus? Non posso pensare che Allegri avrebbe risposto allo stesso modo a De Grandis e a Del Piero"