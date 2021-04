Napoli-Inter, Cassano: “Pari giusto. Eriksen campione ma mi piange il cuore vederlo…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua su Napoli-Inter

"Il primo tempo ha fatto meglio il Napoli ma senza grande occasioni, per come è stata propositivo l'1-0 era giusto. Col coraggio ha fatto quel qualcosa in più, ha pressato alto e ha giocato la partita. Appena hanno fatto gol, poi hanno fatto un errore e non è un merito dell'Inter: se il Napoli continuava a quella partita, poi l'Inter usciva e magari si sbilanciava. Si sono portati il nemico in casa propria, quando porti i giocatori di qualità nella tua area poi qualcosa viene fuori. Il pareggio è giusto, l'Inter ha avuto più coraggio nella ripresa per demerito del Napoli ma ho visto una partita con basso ritmo. Poi vedevo il Crotone, 15 punti ma Simy ha fatto 17 gol. Berardi ha fatto 100 gol in Serie A, quando dico che il calcio italiano sta andando di male in peggio... Berardi, buonissimo giocatore, già 100 gol in Serie A. Simy non può giocare neanche in Serie B, all'epoca nostra non giocava in Serie B. Oggi il campionato italiano è diventato un disastro".