Cassano: “Inter più forte, penso e spero che vada in finale. Ecco come finirà”

Antonio Cassano, nel corso della puntata odierna della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha parlato della semifinale di Champions League tra Inter e Milan: "Penso che Inzaghi sarà orientato più su Dzeko che su Lukaku, più sul tenere il gioco, il possesso palla, per poi andare di là. Finale? Come fice Guardiola, "se vuoi vincere la Coppa dei Campioni devi passare dal Real Madrid". Dico che il Manchester City andrà in finale. Derby? C'è poco da pensare: penso e spero che l'Inter va in finale. Lo penso e lo spero, sono interista. L'Inter secondo me è più forte come squadra, ha più giocatori forti, ha più qualità, e in questo momento è molto più in forma.