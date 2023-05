Gosens: “Di nuovo in pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì”

Robin Gosens è pronto per tornare in campo. L'esterno sinistro dell'Inter, dopo la lussazione della spalla destra rimediata in occasione del gol segnato contro la Lazio, si è allenato con il resto del gruppo con un evidente tutore al braccio, e potrebbe così essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la semifinale di andata di Champions League contro il Milan, in programma mercoledì sera a San Siro.