Cassano: “Sono convinto che l’Inter passerà il turno, ma deve darsi una sveglia”

Antonio Cassano, nel corso dell'ultima puntata della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha parlato della possibilità di vedere un derby di Milano in semifinale di Champions League: "Sarebbe bello per Milano, significa che una squadra italiana è sicuramente in finale di Champions League. penso che comunque sarebbe diverso rispetto a 20 anni fa, è un altro Milan e un'altra Inter. Prima di tutto, prima di pensare alla semifinale, l'Inter deve portare a casa questo percorso.