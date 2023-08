Cassano: “Inter, Sommer meglio di Onana. Pavard? Fosse stato così bravo…”

Intervenuto in diretta alla Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Per me quest'anno le favorite sono Inter e Juve, sono le due più forti. Onana-Sommer, io non so se prendo il primo: Andre gioca benissimo coi piedi, ma per me un portiere bravo è un'altra roba. Sommer sbaglia poco, è molto forte: io lo preferisco. In avanti è impossibile trovare un altro Dzeko, ma l'Inter non poteva scegliere un giocatore più simile a lui se non Arnautovic: a me piace tanto, fa giocare la squadra, tiene la palla, si accoppia benissimo con Lautaro. Volevi un giocatore simile a Dzeko? Scegli Arnautovic.