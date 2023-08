GdS – Inter, ecco come cambia la difesa con Pavard. Una torre in più e grande esperienza

"Pavard, in questo senso, è il giusto compromesso tra i due. Il passato da terzino lo rende abituato a fronteggiare gli avversari che puntano palla al piede. Nonostante l’altezza (186 centimetri) e le gambe lunghe, Benjamin è reattivo nello stretto e veloce in progressione. Non amava spingere, non era uno da continue sovrapposizioni, non una fabbrica di cross, ma sapeva inserirsi con i tempi giusti e creare superiorità numerica".

"Ora rispetto al passato dovrà stringere leggermente la posizione ma non sarà certo un problema: la grande intelligenza calcistica lo aiuterà a capire in fretta le richieste e le esigenze di Inzaghi. Però, a livello fisico, il francese rialza il muro, permetterà all’Inter di avere una torre in più nell’area di rigore, sia a difesa della porta sia per sfruttare i corner a favore. Ma soprattutto, porta un’esperienza internazionale da primo della classe", aggiunge La Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.