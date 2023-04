Cassano: “Inter perfetta, non pensavo. Di solito massacro Inzaghi, ma stavolta…”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato durante la Bobo TV la vittoria dell'Inter in Champions League col Benfica

Marco Astori

Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato durante la Bobo TV la vittoria dell'Inter in Champions League sul campo del Benfica: "Grandissima partita dell'Inter, non l'avrei mai pensato: non è stato demerito del Benfica, ma grande merito dell'Inter. L'Inter mi ha impressionato in modo positivo: io davo il Benfica favorito, anche un minuto prima della partita. L'Inter ha fatto una partita di corsa, qualità nel palleggio, personalità e grandissimo sacrificio: sono rimasti compatti, mi sono piaciuti tanto.

Per merito dell'Inter il Benfica non ha fatto una grande partita, l'Inter ha fatto una gara da squadra seria: affrontarla in Champions è davvero complicato. Non hanno sofferto tanto, Ramos è stato evanescente e hanno marcato bene Rafa Silva: non pensavo, sono contentissimo. Io su tutti disintegro l'allenatore, ma stavolta ha indovinato tutto: complimenti veramente a Inzaghi e alla squadra.

L'Inter ha fatto la miglior partita della stagione insieme a Riad: è stata perfetta. Io mi convinco ancora di più che deve ammazzare il campionato, non lo sta facendo per tanti demeriti suoi. Non trovo insufficienze, è stata da 7: è stata una squadra. Non avrei scommesso neanche un centesimo su una partita con questa qualità, sono andati lì a giocarsela e a dimostrare di essere più forte. Qualificazione chiusa? Secondo me sì".