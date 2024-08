"Stravedo per Zielinski, a me fa impazzire", ha detto Antonio Cassano sul centrocampista polacco arrivato dal Napoli

"Ho visto la partita, l'Inter decideva il ritmo, le giocate, quando avere la palla e quando no. Una partita d'agosto, pronti via l'ha sbloccata, in passato avrebbe rischiato. L'Inter ha due squadre, se metti la seconda squadra, ti giochi il campionato lo stesso. L'Inter non è di poco avanti rispetto alle altre, è molto più forte delle altre. Non ha venduto titolari, ne ha aggiunti due come Taremi e Zielinski"