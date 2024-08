Taremi? Tanto non cambia niente, farà giocare Lautaro e Thuram. Probabilmente Zielinski giocherà di più, Mkhitaryan va per i 37. L'Inter ha perso uno scudetto con un Milan che non era neanche da quarto posto: il Napoli poi le ha dato 20 punti dopo aver venduto sei titolari. Quest'anno l'ha meritato, ma ne ha persi due: è sempre stata la più forte. Non capisco perché Inzaghi va in conferenza e vuole un difensore: senza dimenticare che lui ha voluto Correa per 35 milioni. Poi lo fanno passare bene, io non so come mai. Io guardo i giocatori: Dumfries è migliorato? No. Acerbi è migliorato? E' sempre stato quello. Bastoni? No. Dimarco? Forse ha fatto qualcosa in più in campionato. Barella? No. Calhanoglu? Non l'ha scoperto lui. Mkhitaryan è un fenomeno.