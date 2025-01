"Ho parlato bene di Fonseca e continuo a farlo, non perché ha messo fuori Theo e Leao. Fonseca è un grandissimo allenatore, un miglioramento dopo Pioli, Fonseca è un grandissimo uomo e comunicatore, gli piace fare il calcio che piace a me. Il Milan non lo vedo forte, Maignan è tra i top al mondo ma il Milan non ha un giocatore forte, di altissimo livello. Leao non lo è, in questa Serie A un attaccante di altissimo livello deve fare 20 gol e 20 assist: a livello qualitativo, nello stretto non sa giocare, non ha fantasia, vuol giocare a campo aperto perché ha grande velocità, non sa calciare in porta".