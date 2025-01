"Su quella persona che tutti sanno, non era assolutamente, lungi da me, intenzione di offendere sua mamma, lungi da me veramente. Se Max, Veronica, che sono i fratelli, il papà, se si sentono offesi, chiedo scusa. Poche volte ho chiesto scusa, lo faccio qua a loro perché ho affetto e stima nei loro confronti, va al di fuori di tutto. Se loro si sono sentiti offesi, chiedo scusa, era un modo di dire. Questa è la cosa più importante, è un modo di dire. Se Max, Veronica, il papà e soprattutto la mamma si sono sentiti offesi chiedo scusa, questo è fondamentale per me chiarirlo".

"Per quanto riguarda lui, chi si deve vergognare tra me e lui è lui Tutti sanno chi è lui nel mondo del calcio e non solo, sanno chi è, il disastro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Posso andare a testa alta e guardare in faccia tutti, a me nessuno può dirmi niente. Mi si può dire che sono una testa di cazzo, non capisco niente ma nessuno può dirmi che sono un uomo di merda. Lui si deve vergognare, visto che era nell'oltretomba e voleva un po' d'hype, a lui piace l'hype, gliel'ho ridato, probabilmente gli faccio prendere un Tapiro, tranquillo che ti do 3-4 giorni e poi ritorni nell'anonimato. La trasmissione che facevamo, adesso la media è 12-13 persone a volta. Io, Nicola e Lele eravamo i perni principali, eravamo in 3 e siamo ancora in 3 e siamo felici, chiudo questa parentesi su questo personaggio"