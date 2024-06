Capello: “Conte l’uomo giusto per il Napoli. Riuscirà a convivere con la personalità di DeLa?”

Conte, per ciò che ha detto la sua storia, è l’uomo giusto per ridare al Napoli tutto quello che ha perso, e abbiamo visto di quanto si tratti. La domanda a cui è difficile rispondere è se il tecnico salentino riuscirà a convivere con una personalità altrettanto forte come quella del presidente Aurelio De Laurentiis. Molto dipenderà da come sarà la partenza della stagione. Parliamo prima di tutto della campagna acquisti. Al momento è difficile dire come sarà il nuovo Napoli e dove potrà arrivare. Saranno da valutare le richieste che arriveranno al club per Osimhen e Kvaratskhelia, quei giocatori che hanno fatto la differenza nella stagione del terzo scudetto. Soprattutto sul georgiano, pare che Conte si sia esposto giustamente con la proprietà affinché non venga ceduto. Per come conosco Antonio, avrà fatto tutte le valutazioni del caso e capito che nel suo sistema di gioco Kvara può e deve essere strategico.