Cassano: “Sanchez ha fatto buonissima partita. La gente ci rompe i c…i perchè…”

Antonio Cassano, nel suo intervento alla "Bobo TV", ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo della Salernitana, soffermadosi anche sulla prestazione di Alexis Sanchez: "Lautaro è un attaccante da 30 gol. Sanchez? Noi lo difendiamo, e la maggior parte delle persone per far parlare di sè ci rompono i c...i. Sanchez ha fatto una buonissima partita, non giocava dall'inizio da una vita, non ha fatto la preparazione. Cosa si aspettavano? Che facesse subito la differenza? Anche quando mette i piedi in campo fa la differenza, già nell'idea, nella giocata. Ricordo una sua partita stupenda a Genova, contro la Samporia, da 9 in pagella: sbaglia un rigore, la gente gli diede 4, e l'Inter fece 1-1. Una partita meravigliosa di Sanchez, non ha perso una palla, imbucate, tiri in porta. Purtroppo chi non sa di calcio, e qui in Italia ce ne sono tanti, parla solo perchè devono dire due cagate".