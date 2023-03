Inter, sarà Catellani l’erede di Samaden alla guida del settore giovanile

Ormai non sembrano più esserci dubbi: sarà Andrea Catellani il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Inter (come già anticipato da Fcinter1908). L'attuale dirigente della Spal prenderà il posto di Roberto Samaden, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il club nerazzurro in scadenza il 30 giugno. Anche Il Resto del Carlino, quotidiano vicino alle vicende della società ferrarese, conferma: "Un reggiano doc all'Inter. Parliamo di Andrea Catellani, ex bimbo prodigio in maglia granata, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è trasformato in un dirigente di altissimo livello e dal prossimo primo di luglio diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile neroazzuro.