Cauet: “Inter oggi la squadra più forte d’Italia. Cosa darà Samardzic”

Benoit Cauet commenta il possibile arrivo di Lazar Samardzic all'Inter e non soltanto: le sue dichiarazioni in chiave mercato

Il centrocampo nerazzurro si sta delineando il più forte e completo della serie A. Aspettiamo di vedere la fine del mercato, ma è chiaro che nel bilancio acquisti-cessioni della mediana, l’Inter ha fatto un evidente salto di qualità. Come nessun altro. Oggi è il club che in Italia si è rinforzato meglio, sta realizzando un mercato intelligente, razionale. La squadra di Inzaghi oggi è la squadra migliore. Se è arrivata in finale di Champions è perché aveva un gruppo già formato, equilibrato. Forte in ogni reparto. Mancano ancora il portiere ed un attaccante, ma intanto oltre a grandi centrocampisti incursori è arrivato un giocatore di grande potenza e talento come Marcus Thuram”.