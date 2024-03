"L’Inter di oggi è una corazzata, gioca a memoria e ha una fiducia e un modo di giocare talmente bello da vedere che ti sembra che possa vincere due-tre a zero ogni partita perché anche i cambi che hanno in panchina possano fare la differenza in qualsiasi momento. L’Inter ha un piede molto avanzato sul titolo, non vedo troppe difficoltà e come possa perderlo. L’unico pericolo è un calo fisico ma Inzaghi calcola al millimetro i minuti di tutti con una gestione ad altissimi livelli che non ci saranno problemi. Lautaro? E’ uno dei migliori attaccanti al mondo e se anche nei prossimi anni continuerà a tenere questi numeri di gol può ambire al Pallone d’Oro".