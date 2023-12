Cauet: “Napoli-Inter, ecco chi parte avvantaggiato. Onana operazione vincente. Lautaro…”

Domenica sarà sfida anche tra due portieri che vivono momenti diversi. Sommer è sempre più sicuro di sé, mentre Meret è stato protagonista in negativo al Bernabeu.

“L’operazione Onana è stata assolutamente vincente. L’Inter ha saputo vendere bene il calciatore camerunense, che oggi non vive un momento felice a Manchester. Sommer non fa parlare molto di sé ma è un portiere molto efficace. Una valutazione ben fatta dallo staff tecnico dei nerazzurri che, probabilmente, cercava un estremo difensore che fosse anche abile con i piedi, oltre che d’esperienza. Per quanto riguarda Meret, credo si possa parlare di un incidente di percorso. Le pressioni erano le stesse anche lo scorso anno, eppure si è vinto il campionato. Alex è un portiere che non fa parlare di sé ma, gradualmente, è cresciuto tantissimo. Non metterei in dubbio il friulano, ha sempre garantito tanto al Napoli”.